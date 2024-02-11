بالمجان تمامًا.. ثبت تردد قناة الجزائريةHD 2024 الرياضية نايل سات وتابع نهائي كأس أمم إفريقيا من بيتك

أعلن التلفزيون الجزائري بشكل رسمي عن إذاعة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية على قناة الجزائرية الأولى، وهذا ما جعل المواطنين والمواطنات بالقارة السمراء يتساءلون عن تردد قناة الجزائرية الأولى، والتي هي قناة مجانية تنقل الدور النهائي من البطولة دون حاجة إلى رسوم أو اشتراكات، حيث قناة مفتوحة وليست مشفرة، فدعونا عبر “البديل” ننقل لكم ترددها وكيفية فك الشفرة فقط.

تردد قناة الجزائرية 2024 الأولى

يمكن لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بشكل عام ومتابعي المباريات المحلية في دولة الجزائر تثبيت قناة الجزائرية الرياضية ومن ثم متابعة ما تعرضه القناة على شاشتها، ويُذكر أن الجزائرية الأولى اليوم بناء على تصريح التلفزيون الجزائري، ستقوم بنقل المباراة النهائية بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا، ولا يتطلب منك عزيزي المشاهد سوى فك الشفرة الخاصة بالقناة فقط، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

القناة الإحداثيات القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 شفرة القناة 1100001100000000 مفتوحة أم مشفرة مفتوحة

استقبال تردد الجزائرية على النايل سات

القناة ليست مشفرة وإنما مفتوحة تحتاج فقط لفك شفرتها مجانية، ويمكن استقبال وفك الشفرة كما يلي:

التوجه إلى قائمة الأقمار الصناعية، والتي منها إضافة قناة أو تردد جديد.

أضف تردد القناة كما ذكرنا بالجدول بالأعلى، وانتظر لتحميل القناة وتثبيتها على جهازك.

قم بفتح القناة وفي شفرة بايوس bios قم بكتابة كود الشفرة السابق ليتم فتح القناة.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

يستقبل اليوم ملعب الحسن واتارا مباراة قوية بين منتخب الإيفواري ومنتخب نيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا لعام 2023، حيث تنطلق المباراة في المواعيد التالية: