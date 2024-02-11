“هتتفرج على الماتش من البيت”.. تردد القناة الجزائرية المفتوحة لبث نهائي كأس امم افريقيا.. اضبطها فورا..!!

يحرص عشاق كرة القدم المستديرة في مصر والبلدان العربية على العثور على تردد القناة الأرضية الجزائرية المتاحة عبر قمر نايل سات، وذلك حرصًا على مشاهدة اللقاء الختامي او النهائي لكأس الأمم الإفريقية بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، تستضيف كوت ديفوار هذا الحدث الكروي الهام، الذي انطلق في الثالث عشر من يناير يوم الأحد، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد القناة الجزائرية المفتوحة على النايل سات لبث مباراة منتخب نيجيريا ضد ساحل العاجل في المبارة التي سوف تقام العاشرة مساءا اليوم بتوقيت القاهره، فقط تابعوا معنا من خلال موقع البديل لكي تتعرفو على تردد هذه القناة.

القناة الجزائرية الأرضية

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية المتاحة عبر قمر نايل سات أنها ستقوم بعرض المباراة المنتظرة بين فريقي نيجيريا وساحل العاج في نهائي بطولة كرة القدم الأفريقية التي تقام على أرض دولة ساحل العاج بعد تأهل الفريقان إلى النهائي بعدما تغلبت نيجيريا على منتخب جنوب أفريقيا، وتخطت ساحل العاج منتخب الكونغو الديمقراطية، ليتأهلا معًا إلى هذا اللقاء الختامي حيث يبحث كلا المنتخبين عن التتويج باللقب القاري.

تردد القناة الجزائرية

هذا وسوف يمكنك الحصول على تردد قناة الجزائرية على نايل سات لمتابعة باقي المباريات، بما في ذلك المبارة المرتبقة بين الفريقين نيجيريا وساحل العاج التي سوف تقام اليوم الاحد 11 فبراير.

تردد قناة الأرضية الجزائرية المفتوحة على النايل سات