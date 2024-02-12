“اشحنها والعب NOW“ خطوات شحن واستبدال جواهر فري فاير 2024 free fire الموقع الرسمي مضمونة 100%

تعتبر لعبة فري فاير واحدة من ألعاب الفيديو التي انتشرت في الآونة الأخيرة كما أنها نجحت في الحصول على عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول حول العالم، لذلك يتساءل عدد كبير من اللاعبين عن أكواد اللعبة ويجب العلم أن تلك الأكواد تساعد في الفوز والإرتقاء بمستوى اللاعب داخل اللعبة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أكواد لعبة فري فاير

يجب العلم أن تلك الأكواد يتم تغييرها كل 24 ساعة، يمكنك من خلالها الحصول على أسلحة فائقة ومعدات وملابس جواهر والتي تكون كالتالي:

كود YRCX YTRE NVBG IUMK: 10 والذي يساعد في الحصول على سكن محدث.

كود RTRE OPIU MNHY P1S: 1340 والذي يعطي للاعب جواهر.

كود SLPS UJGM PIMR UGNE والذي يساعد في استرجاع حساب اللاعب.

كود JGUR JGNV ITMV KRNV: 1005 والذي يعطي اللاعب جواهر.

كود F2PS ADFR OABG 1WE5 وهو خاص بشرط البوتات.

كود KKKL OOFC KYUO MJGY: 9 والذي يمنح اللاعب سكن جديد.

AWTY BVA1 KJHY 7HVN وذلك الكود يمنح اللاعب جلد التنين.

كود D9VERG5DFGDRFGB: 985 والذي يعطي اللاعب جوهرة.

موقع أكواد فري فاير

يمكنك الحصول على الأكواد الجديدة الخاصة باللعبة من خلال موقع غارينا وهو واحد من المواقع الآمنة والمضمونة، كما أنه يقوم بتجديد الأكواد بشكل مستمر.

خطوات استبدال الاكواد

للحصول على الجوائز من خلال الأكواد يجب اتباع الخطوات التالية: