” ابنك مش هيتحرك من مكانوا” .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.. نزلها بسرعة وسلي ولادك..!!

أُنشئت قناة كراميش في عام 2007 وهي أقدم قنوات الفضاء في الوطن العربي تأتي تلك القناة كجهود من قبل خبراء في تعليم الأطفال بأفضل الطرق بصورة عامة هدفت القناة إلى إنشاء بيئة تعليمية مصحوبة بالترفيه لتحقيق التوازن الأمثل بينهما وهذه الهدف جعل القناة تحظى بالتقدير داخل العالم العربي وتقوم القناة بتقديم مجموعة شاملة من البرامج التعليمية التي تتضمن تعليم الحروف والأرقام والأشكال وتعزيز قيم أساسية مثل الأخلاق والقيم بالإضافة إلى ذلك تُذاع القناة أفلام الرسوم المتحركة التي تحكي قصصًا شيّقة ومفيدة للأطفال وتعزز القيم الإيجابية وأيضًا تقدم القناة برامج تفاعلية تضم مسابقات وألعاب تعليمية تحفِّز الأطفال على المشاركة.

تردد قناة كراميش الجديد

تم إعلان تردد قناة كراميش الجديدة 2024 من قبل إدارتها عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الإلكترونية وذلك بناءً على البحث المتكرر من قِبل العديد من الأمهات تم اختيار هذه الوسيلة لتسهيل وصول الإعلان إلى العديد من المواطنين في الوطن العربي تم تحديد التردد الجديد للقناة على النحو التالي:

تردد قناة كراميش نايل سات

التردد: 11429.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش عرب سات

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة ميكي للأطفال بأنها تسعى لتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي في آن واحد وتناسب محتواها الأعمار السنية المختلفة وبفضل ذلك تحتل قناة ميكي للأطفال مكانة مهمة كأحد أهم القنوات التي تخصصت للأطفال في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة.