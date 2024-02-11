بأبسط الأشياء شـــنو تحميل اي فوتبول بيس 2024 وشحن كوينز مجاناً إخر الإصدار… تحديثات الإثنين هتجنن اللاعبين

iFootball تحديث الحزمة الجديدة يوم الاثنين المقبل أقامت شركة Konami المطورة للعبة PES Football حدثا في إحدى الدول الآسيوية، كشفت خلاله عن مميزات النسخة القادمة التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة، تم تحسين آلية اللعب وآلية الحركة في اللعبة، وتم إنشاء اللعبة بأكملها بالصوت واللون والصور ثلاثية الأبعاد لخلق جو مثير ومشوق، وقد لاقت اللعبة استحسان جميع المدعوين في النسخة التجريبية، وفيما يلي نظرة على أهم الإضافات الجديدة والتحديثات القادمة.

تاريخ إصدار وتحميل لعبة eFootball 2024 للجوال

سيحتوي الإصدار التالي على التحسينات والإضافات التالية:

• تم تغيير ألوان الواجهة داخل اللعبة من الأزرق والأصفر إلى الأسود والأرجواني.

• كما تم إجراء العديد من التغييرات الملحوظة على رسومات اللاعبين والمتفرجين والملاعب وجميع العناصر الموجودة في اللعبة.

• تمت إضافة حدث Master League الذي كان اللاعبون يتطلعون إليه منذ تحديث 2020.

• هناك طرق جديدة لنقل العملات المعدنية.

خطوات تحديث iFootball PES 2024

يمكنك تحديث لعبة iFootball الأصلية باتباع الخطوات التالية:

• انتقل “هنا” مباشرة إلى الموقع الرسمي للشركة التي تقوم بتطوير iFootball.

• في الصفحة الرئيسية، انقر فوق علامة التبويب التنزيلات.

• حدد الإصدار الذي تريد تنزيله.

• انقر فوق الزر “تنزيل”.

• يمكنك الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل على جهازك.

تنزيل لعبة iFootball على هاتفك

يمكنك تحميل لعبة iFootball الأصلية على هاتفك باتباع الخطوات التالية:

• الوصول المباشر إلى لعبة iFootball “من هنا” على هواتف أندرويد والموقع الرسمي للعبة “من هنا” على هواتف آيفون.

• انقر فوق علامة التبويب “تثبيت”.

• بمجرد الانتهاء من عملية تثبيت اللعبة على هاتفك، يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بها.