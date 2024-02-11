فتحة خير على كل الناس “الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة 2024 شهر فبراير” .. أحسب مرتبك وصل كام

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين مرة أخرى في شهر فبراير عام 2024 ومنذ ذلك الوقت ويتساءل عدد كبير من الموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص بالدولة عن حقيقة الأمر تابعوا معي هذا المقال لمعرفة جميع التفاصيل الحقيقة حول زيادة الموظفين الجديدة.

الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة

ينص قانون الخدمة المدنية سنة 2016 رقم 81 صرف علاوة سنوية لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام للدولة بصرف علاوة سنوية تمنح كل عام لهم وتنص المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية ان يتم صرف الزيادة التي تسمى علاوة دورية سنوية في شهر يوليو حيث تستحق العلاوة 7% من الأجر الوظيفي حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع النسبة إلى 8% ويأتي ذلك من ضمن حزمة حماية المواطنين بهدف تخفيف الأعباء الاجتماعية عليهم متداولة بعض الاقاويل عن انه سوف يتم وضع زيادة على رواتب الموظفين في شهر مارس ولكن لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن زيادة السنوية سوف تكون في شهر يوليو وفي حالة وضع زيادة جديدة سوف يتم الاعلان من قبل وزارة المالية المصرية حيث ان وزارة المالية قامت بالإقرار عن خمس زيادات في المرتبات في خلال عام 2023 والتي أتت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 1000 جنيه زيادة على مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي حالة وضع زيادة جديدة في عام فسوف يتم الاعلان عنها رسميا.