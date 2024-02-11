بشرى سارة من التضامن الاجتماعي في يوم 15 هذا الشهر مع صرف معاشات تكافل وكرامة!! .. اعرف الكلام على ايه

منذ بداية شهر فبراير لعام 2024 ويريد جميع المستحقين من برنامج الدعم تكافل وكرامة معرفة موعد صرف المعاش وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات صلة بهذا الأمر حيث أن برامج الدعم تكافل وكرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي هو من اهم برامج الدعم المصرية التي يستفيد منها مايقارب من 5 مليون مواطن مستحقين للدعم تابعوا معي هذا المقال الإطلاع على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 .

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر حيث يمكن لجميع المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة صرف المعاش يوم 15 فبراير عام 2024 من خلال ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية أو من خلال بنك ناصر او من خلال ماكينات فوري مع العلم انه في عام 2023 شهر مارس تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% وفي شهر أكتوبر عام 2023 تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% ليصل مجموعه الزيادة في عام 2023 إلى 40% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف المواطنين محدودي الدخل لتحسين المستوى المعيشي وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويعمل صندوق التكافل الاجتماعي على زيادة معاشات تكافل وكرامة بشكل كبير بسبب الفئات التي تحتاج الى الدعم المستفيدة منه من محدودي الدخل والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والى الان لم تصدر اي تصريحات فيما يخص زيادة معاشات تكافل وكرامة منذ بداية عام 2024.