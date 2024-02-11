هتاخد 5000 كوينز معدني شحن اي فوتبول بيس 2024 بكل سهولة مجاناً وهدايا كتير

شحن كوينز بيس اي فوتبول بكدجات جديدة تعتبر لعبة فوتبول بيس من أشهر ألعاب كرة القدم في الوطن العربي وحتى العالم، والتي يحبها الكثير من الأشخاص بمختلف أعمارهم، وخاصة الشباب المهتمين بكرة القدم، لذلك يبحث لاعبو كرة القدم بيس عن كيفية إعادة شحن عملات بيس.

ما هي خطوات شحن كوينز بيس اي فوتبول 2024؟

لكي يتمكن عشاق ألعاب كوينز بيس من الحصول على عمليات شحن العبة، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

• انقر هنا للوصول إلى الموقع الرسمي للعبة.

• سيتم فتح الصفحة الرئيسية لك، انقر على طريقة الشحن التي تريدها لعملاتك المعدنية.

• اختر بلد إقامتك ثم اختر طريقة الدفع المناسبة.

• حدد القسم المناسب لشحن العملات المعدنية وانقر فوق “الموافقة على جميع الشروط والأحكام” لتأكيد شحن العملات المعدنية.

• وفي غضون دقائق قليلة، سيتم حفظ العملات المعدنية في حساب الألعاب الشخصي الخاص بك.

تنزيل eFootball PES على الهاتف المحمول

بإمكانك شحن اللعبة على هاتفك من خلال التطبيق الرسمي، اتبع الخطوات التالية:

• الوصول إلى لعبة eFootball PES على نظام Android .

• الدخول إلى لعبة eFootball PES على الأيفون .

• حدد أيقونة “المهام” من الشاشة.

• انقر على عملية نقل عملة اللعبة.

• كتابة جميع البيانات المطلوبة في المكان المحدد.

• اختر عدد الكوينز المطلوبة.

• اضغط على أيقونة الدفع واختر الطريقة المناسبة.

مميزات تحديث لعبة أي فوتبول بيس 2024

تتمتع لعبة إي فوتبول بيس 2024 بالعديد من المزايا في التحديث الجديد مثل:

• تم إضافة اللغة العربية إلى القائمة اللغات المتاحة.

• تم إضافة فرق عربية جديدة إلى اللعبة.

• السماح للمدربين بالانتقال بين الفرق.