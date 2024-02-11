مفأجاة جديدة في تاريخ الصرف!! .. أعرف بسرعة جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة وأسمك منهم ولا لا 2024

جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة في إطار هذا السياق، شهدت عمليات البحث زيادة في التوجه نحو معرفة الأسماء الجديدة المشمولة ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال مختلف محركات البحث المتاحة، ولتسهيل هذه العملية، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الرابط الإلكتروني الرسمي.

جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن الأسماء، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية: الانتقال إلى قائمة الخدمات المتاحة، واختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم البطاقة القومية الخاصة بالشخص المراد البحث عنه.

الخطوة الرابعة: النقر على زر “استعلام”.

الخطوة الخامسة: ستُعرض حالة الطلب المقدم، مما يوضح ما إذا تم قبوله أم لا.

وفي سياق آخر، تم الكشف عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث يُصرف مبلغ سنوي يقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج.

ويتوجب على المتقدمين للحصول على هذه المعاشات تحقيق عدة شروط، من بينها عدم تجاوز العمر 65 عامًا وعدم وجود أي سجل عقاري أو فرص عمل، بالإضافة إلى صعوبة تحمل أعباء الحياة.

أما أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة، فتشمل بنك ناصر الاجتماعي وفروعه، المحافظ الإلكترونية، ماكينات الصراف الآلي، ومنافذ فوري أو البريد المصري.

يُشير هذا البرنامج إلى التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم خلال فترات الصعوبات الاقتصادية، ومع التوسع في الاستخدام الإلكتروني للخدمات الحكومية، أصبحت العمليات الإدارية أسهل وأكثر شفافية للمواطنين.