فيها تأجيل ولا أيه؟!! بداية الترم الثاني 2024 في هذه المحافظات بعد التأجيل الرسمي من الوزارة

توضح وزارة التربية والتعليم الفني أنه سيتم بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير المعلومات الهامة للطلاب وأولياء الأمور.

كم يوم باقي على الترم الثاني 2024

تعلن الجامعات عن موعد إجازة منتصف العام للعام الجامعي 2023-2024 وفقا للتقويم الأكاديمي يأتي هذا الإعلان لتوفير المعلومات الضرورية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الفترة الدراسية وإجازة منتصف العام بداية العام الجامعي 30 سبتمبر 2023 نهاية الفصل الدراسي الأول25 يناير 2024 بعد 14 أسبوعا من بداية العام الجامعي بداية إجازة منتصف العام 27 يناير 2024 نهاية إجازة منتصف العام 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام2024

تعلن الهيئة العامة للتعليم التقني والفني ووزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة لعام 2024 بهدف توفير المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور مواعيد امتحانات بداية الامتحانات السبت الأول من يونيو 2024 الجدول الزمني جميع التخصصات والفروع الفنية المختلفة مواعيد امتحانات الثانوية العامة بداية الامتحانات السبت 15 يونيو 2024 يشمل الجدول الزمني جميع المواد للشعب العلمية والأدبية مع ان من الممكن اجراء أي تعديل إذا استدعي الامر

توجيهات هامة للطلاب وأولياء الأمور: