بعد الزيادة الجديدة بقيمة 100% “موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024” ومن هم المستحقين

يريد العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والعام بالدولة الاطلاع على الموعد الذي يمكنهم صرف رواتب شهر فبراير به وتزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك الأمر منذ بداية شهر فبراير لعام 2024 تابعوا معي هذا المقال فقط ويمكنكم الاطلاع على موعد صرف رواتب شهر فبراير عام 2024.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

منذ أن قام الموظفين بصرف الرواتب لشهر يناير عام 2024 و ينتظر جميع الموظفين العاملين بالجائزة الإداري للدولة الموعد الذي يمكنهم صرف رواتب شهر فبراير عام 2024 بها حيث ان وزارة المالية قامت بالإعلان انه سوف يتم صرف الرواتب للموظفين في شهر فبراير في المعادلة المحدد لهم من كل شهر وذكرت ايضا انها تهتم بصرف رواتب جميع الموظفين في القطاع الحكومي في المواعيد حتى يقومون بتلبية احتياجاتهم الشهرية حيث اعلن انه سوف يتم صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 على مدار خمسة أيام ويمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على التواريخ التي يمكن صرف رواتب الموظفين بها:

يأتي اليوم الأول لصرف رواتب الموظفين عن شهر فبراير يوم 21/2 عام

اليوم الثاني لصرف رواتب الموظفين يوم 24/2 عام

اليوم الثالث لصرف رواتب الموظفين يوم 25/2 عام

اليوم الرابع لصرف رواتب الموظفين يوم 26 عام

اليوم الخامس والاخير لصرف رواتب الموظفين يوم 27/2 عام 2024

زيادة الموظفين شهر فبراير 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة رواتب الموظفين شهر فبراير 2024، حتى يكون الحد الأدنى للرواتب هو 6000 جنية مصري وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من وزارة المالية.