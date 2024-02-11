أوعى حد يستغلك في الفلوس “سعر الدولار في مصر السوق السوداء” تحديث لحظة بلحظة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل جميع المصريين عن سعر الدولار في مصر السوق السوداء حيث يشهد سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا كبيرًا بشكل ملحوظ كل يوم ، وقد بلغ سعر الدولار اليوم 55 جنيهًا في السوق السوداء بعد ارتفاع كبير سجله سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية خلال الايام السابقة إل 70 جنيهًا مصريًا ، ويختلف سعر الدولار في البنوك المصرية وهو سعر الصرف الرسمي عن سعره في السوق السوداء.

سعر الدولار في مصر السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 55 جنيهًا ، حيث ارتفع سعره عن يوم أمس بمقدار 2 جنيًا حيث سجل امس قيمة 53 جنيهًا ، وذلك بعد ارتفاع كبير شهده سعر الدولار خلال الأيام الماضية حيث كان ارتفع إلى 70 جنيهًا في السوق الموازية ، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأسعار ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار ، وقد تم تقليص الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء والسعر في البنوك بسبب إعلان صندوق النقد الدولي خطة جديدة لعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم

بعد التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية في السوق الموازية يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار في البنوك الرسمية حيث يبلغ سعر الدولار قيمة 33 جنيهًا ، وتعمل جميع اجهزة الدولة في مصر على محاربة السوق السوداء والتجار التابعين للنقد الأجنبي والذين يتحكمون في سعر الدولار الغير رسمي حتى وصل إلى 70 جنيهًا ، بينما ارتفع سعر الذهب بشكل مبالغ فيه مع ارتفاع سعر الدولار.