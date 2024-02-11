خبر زي السكر لكل المصريين.. “لو معكش بطاقة هتاخد عيش “صرف العيش بالمجان للمواطنين وبدون بطاقة..هي دي الاخبار اللي تفرح بجد!!

يتساءل العديد من الاشخاص عن كيفية اخذ الخبز بدون البطاقة تابع معنا من خلال موقع البديل لتتعرف على التفاصيل، يعتبر الخبز ذات اهمية بالغة لدى عامة الشعب، فهو يعد من العناصر الأساسية في الغذاء اليومي للشعب للمصري، ويشتمل على وجباته الغذائية الثلاثة : الإفطار، والغداء، والعشاء ورغيف الخبز يعد عنصراً رئيسياً في نظامهم الغذائي، مما يجعل أي تحول في إمداداته أو تسعيره موضوعاً يستدعي الانتباه ويولد الكثير من الأسئلة حول الأثر الذي قد يتركه على الحياة اليومية للأفراد والوضع الاقتصادي بشكل عام إذ أن الخبز ليس مجرد طعام، بل هو جزء لا يتجزأ من التراث والحضارة المصرية، ولهذا فإن أي تعديلات تطرأ على توفره أو قيمته المالية لها تأثير مباشر على سبل عيش الناس.

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

صرح المتحدث الإعلامي للقطاع الخاص بمخابز الدولة المصري مبينًا آخر التطورات والأخبار حول سعر رغيف الخبز ، حيث بيَّن أن رئيس قطاع المخابز، السيد عبدالله غراب، قدم مقترحًا مهمًا إلى وزارة التموين يتعلق بتوفير الدعم للأفراد الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية يتضمن هذا المقترح إنشاء مخابز متخصصة تقدم الخبز بأسعار مخفضة لهؤلاء الأشخاص لسد احتياجتهم .

تم استجابة لهذا المقترح، وكان من المتوقع تنفيذه في يناير الماضي، ومع ذلك من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فعليًا في الأيام المقبلة بموجب هذا التطبيق، سيتمكن المواطنون الذين لا يمتلكون بطاقة تموين من شراء رغيف الخبز وزن 90 جرام بثمن جنيه واحد، تابع معنا من خلال موقع البديل.

إنتاج المزيد من أرغفة العيش

اكدت الإشارة إلى أن كميات إضافية من الدقيق ستزود لجميع المخابز بهدف مُساندتها ومساعدتها في تنفيذ النظام الجديد، وذلك لإعداد رغيف العيش الحر لجموع المواطنين حسب طلباتهم وتقوم وزارة التموين بإنتاج تقريبي يصل إلى 270 مليون رغيف خبز يومياً، ويتم توزيع هذا الإنتاج على المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية يحق لكل مواطن الحصول على خمسة أرغفة يومياً بسعر خمس قروش للرغيف الواحد، بينما يصل سعر الرغيف لمن لا يملك بطاقة تموينية