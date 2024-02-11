أكثر صداقة للبيئة.. سعر ومواصفات Apple Watch Ultra بإمكانيات عالمية

الكثير من الإصدارات المميزة التقنية تحرص شركة آبل على إصدارها كأولى الشركات المتخصصة في إنتاج الساعات الذكية والهواتف من بينها ساعة Apple Watch Ultra إحدى أفضل الابتكارات التي يتم تقديمها من قبل الشركة، ومن بين الأجهزة المخصصة للارتداء مع ظهورها بالكثير من المواصفات والسمات المميزة، كما أن لها العديد من المزايا والخصائص التي تجعلها من أبرز ساعات الإلكترونية الأكثر تطورا، وفيما يلي نتعرف على سعر وخصائص ومواصفات الساعة في الأسواق العالمية والمحلية.

مواصفات Apple Watch Ultra

تصميم الساعة مميز وفريد مصنوع من التيتانيوم.

شاشة الساعة مسطحة، ويحيط بها جزء من فريم معدني من أجل حمايتها من أي اصطدام.

الظهر الخاص بالساعة مصنوع من خام السيراميك.

يمكن أن يتم تغيير السوار الخاص بالساعة بطريقة بسيطة.

مقاس الساعة 49 مم وزنها يصل لـ 61 جرام.

تدعم شبكات الجيل الثالث وحتى الجيل الرابع.

تعتبر من أفضل الأنواع من الاجهزه التي تحمل مقاومة مميزة ضد الماء وضد الغبار وملائمة لمن يمارسون رياضة الغوص على عمق يصل لـ 40 متر.

الشاشة من نوع سوبرريتنا و حجمها 1.9 بوصة.

دقة الشاشة 410 * 5202 بيكسل وكثافة البكسلات 338 بيكسل.

مستوى السطوع يصل لـ 2000 شمعة، وتدعم ميزة عدم الانطفاء وخلال وضعية السكون يمكن عرض البيانات.

توجد طبقة حماية من الزجاج الكريستالي الياقوتي عالي الجودة.

المعالج ثنائي الأنوية ومحتوى على الوحدة الخاصة بالرسومات وهو المعالج المتواجد بساعه آبل واتش 8.

يوجد عدد 2 سماعة للصوت من الخارج وشدة الصوت تصل لنحو 86 ديسيبل.

تستخدم الشدة الخاصة بمستوى الصوت في صافرة الإنذار التي من الممكن أن يتم سماعها على بعد يصل لـ 180 متر.

البطارية يمكن تشغليها مدة تصل ل 36 ساعة في حال الاستخدام العادي، وعند ضبط الوضعية الخاصه بتوفير الطاقة يمكن أن يتم تشغيل الساعة من خلالها مدة تصل ل 60 ساعة متواصلة.

سعر Apple Watch Ultra

السعر العالمي للساعة 700 دولار بينما سعرها في مصر يصل إلى 21630 جنيه مصري، وسعرها في المملكة السعودية 2625 ريال سعودي.