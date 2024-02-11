فرجت عليك.. ابنك هياخد زيت وسكر وهيسند معاك حال الدنيا من النهارده.. خطوات إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين 2024 + شروط إضافة المواليد

يمكنك معرفة خطوات إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين 2024، شهدت طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024 ارتفاعًا، حيث يسعى الكثيرون من المواطنين إلى تحقيق دعم إضافي يلبي احتياجات أسرهم، يأتي هذا في أعقاب قرار وزارة التموين بالموافقة على قبول طلبات الإضافة في مكاتب التموين، ويقدم موقع “البديل” تفاصيل حول إضافة المواليد على بطاقات التموين، بدءًا من الشروط وصولاً إلى الأوراق المطلوبة.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يُسمح بتضمين فرد إضافي على بطاقة التموين، ولكن بشرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية

يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين عند 4 أفراد، مثل زوج وزوجة واثنين من الأبناء.

يتعين أن يكون المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنية.

يُشترط أن يكون عمر الأبناء لا يقل عن 4 سنوات.

من المستفيدين من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

أصحاب تكافل وكرامة.

الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.

الأسر البديلة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

يجب تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

تقديم نسخة من بطاقة التموين.

ضرورة تقديم رقم هاتف مُسجل باسم رب الأسرة.

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المدرجين على بطاقة التموين.

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المزمع إضافتهم.

تقديم نسخة من كارت الخدمات المتكاملة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي أو كارت معاش تكافل وكرامة.

في حالة استشهاد الوالد، يجب إحضار مستند يثبت ذلك.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024

سجّل على منصة دعم مصر عبر الضغط هنا .

. ثم أدخل رقم بطاقتك التموينية.

ثم انقر لفتح حساب جديد.

ثم اختر خدمات التموين.

ثم اكتب الاسم الأول للأم.

ثم نقر على زر “إضافة أفراد أسرتي غير المسجلين في بطاقة التموين”.

ثم اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته بشكل رباعي.

ثم أدخل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد لإضافة المواليد على بطاقة التموين.

ثم كتب صلة القرابة للمولود.

اختر “ضم الأبناء”.

انقر على أيقونة “إضافة”.

بطاقة التموين هي بطاقة إلكترونية تُقدم للأفراد ذوي الدخل المحدود للحصول على مساعدة غذائية، الفرد المستفيد يتلقى مبلغاً ثابتاً من المال يتم تحميله على البطاقة شهرياً، يمكن استخدام البطاقة لشراء مواد غذائية معينة من المتاجر المعتمدة، وتشمل هذه المواد الحبوب، اللحوم، الحليب، والخضروات، الهدف من هذه البطاقات هو دعم الأسر ذات الاحتياجات الغذائية وتعزيز الأمان الغذائي.