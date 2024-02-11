“استقبل حالا “اضبط تردد قناة طيور الجنة لاحلي الاغاني للاطفال

تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليميًا وترفيهيا غنيا بالصور والأغاني والرسوم المتحركة. تهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال واكتساب القيم الإيجابية بطرق ممتعة وجذابة ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، وذلك حرصا منهم على توفير محتوى هادف لأطفالهم يُثري مهاراتهم ويُنمي قدراتهم.

قناة طيور الجنة

تُقدم قناة طيور الجنة محتوى متنوع يناسب مختلف الأعمار، حيث تُقدم القناة أغاني تعليمية هادفة تُساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والألوان وغيرها من المهارات الأساسية وبرامج ترفيهية مُسلية تساعد الأطفال على الاستمتاع بوقتهم واكتساب مهارات جديدة وكذلك تُقدم القناة رسوم متحركة ممتعة تساعد الأطفال على تنمية خيالهم وإبداعهم.

تردد قناة طيور الجنة

تُعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية الموجهة للأطفال والعائلة، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا تعليميًا مُمتعًا يُساهم في تنمية مهارات الأطفال وإثراء خبراتهم، إليك خطوات ضبط القناة على جهازك:

اضغط عبر جهاز التحكم عن بعد بحثًا عن زر القائمة.

اضغط على الزر، وافتح بوابة عالم طيور الجنة الساحر.

اختر “الإعدادات” من القائمة، وابحث عن خيار “البحث عن القنوات” أو “التوليف اليدوي”.

أدخل التردد الخاص بالقناة على جهازك، مع الأخذ بعين الاعتبار القمر الصناعي المُستخدم.

حدد معدل الاستقطاب والترميز

اضغط على “بحث” لتبدأ رحلة البحث عن قناة طيور الجنة.

عندما تُعثر على القناة، اضغط على “حفظ” لتثبيتها على جهازك.

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11274.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

كما يمكن استقبالها عن طريق :

القمر الصناعي، العرب سات.

التردد، 11315.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.