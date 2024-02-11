اخيرا وبعد طول انتظار.. تحميل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر منصة مظلتي، أو من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فور الانتهاء من مراجعة الطلبات وتقييمها من قبل اللجان المختصة، حيث أن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية شملت نحو 2 مليون و150 ألف أسرة، والذبن قاموا بالتقديم للإستفادة من الدعم لمساعدتهم في تخطي الأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الجميع في جميع محافظات العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لكي يتم التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية يجب توفر بعض الشروط في الأسر المتقدمة وهي كالآتي:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في العراق.

من الشروط الواجبة عدم استفادة المتقدم من أي برنامج دعم مقدم من الحكومة العراقية.

كذلك عدم ملكية المتقدم لأي أصول غالية الثمن أو عقارات.

بالإضافة إلي أن عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربع أفراد.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم الذكرعند التقديم عن 18عامًا، وألا يزيد عن ستين عاما.

أما بالنسبة للمرأة فكذلك عن التقديم يجب ألا يقل عمرها عن 15 عاما ، ولا يزيد عن خمسة وخمسون عامًا.

الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتم الاستعلام عن كشوفات الأسماء إلكترونيا بواسطة اتباع الخطوات التالية: