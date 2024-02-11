“نزلها الآن”.. تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد على النايل سات وعربسات MBC Bollywood TV
يعمل العديد من الأشخاص في الوطن العربي على البحث عن تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد على القمر الصناعي نايل سات بهدف ضبط مجموعة القنوات على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم والتمتع بمحتواها المميز طوال اليوم يقدم تلك القنوات محتوى مسلي وممتع للجميع بما في ذلك الكبار والصغار مما يجعلها محطة مفضلة للمشاهدين في كل مكان تسعى إدارة القنوات باستمرار إلى التميز من خلال تحديث تردداتها وتحسين خدماتها ويمكن للمهتمين بمتابعة هذا الموضوع معنا لمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد
هناك العديد من الأقمار الصناعية التي يمكن من خلالها استقبال قناة MBC Bollywood TV وتختلف الترددات الخاصة بكل قمر صناعي للحصول على القناة فيما يلي أبرز الأقمار الصناعية والترددات الخاصة بها لقناة إم بي سي بوليوود:
تردد قناة ام بي سي بوليوود على نايل سات
- تردد القناة: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: ⅚
تردد قناة ام بي سي بوليوود على عرب سات
- تردد القناة: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: ⅚
خطوات تنزيل تردد قناة MBC Bollywood TV على الرسيفر
يمكنك استقبال هذه القناة من خلال مختلف الأقمار الصناعية ولتحقيق ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:
- استخدم الريموت كنترول الخاص بجهاز الرسيفر الخاص بك.
- قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات على شاشة التلفزيون.
- اختر خيار “البحث اليدوي” أو “تثبيت يدوي”.
- قم بإدخال بيانات القناة مثل التردد، والقمر الصناعي، والاستقطاب، ومعدل الترميز بدقة.
- انقر على زر “بدء” أو “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.
- انتظر حتى يتم العثور على القناة واكتمال عملية البحث، ثم انقر على زر “حفظ” لتثبيت بيانات القناة وظهورها على جهاز الرسيفر الخاص بك.