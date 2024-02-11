“نزلها الآن”.. تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد على النايل سات وعربسات MBC Bollywood TV

يعمل العديد من الأشخاص في الوطن العربي على البحث عن تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد على القمر الصناعي نايل سات بهدف ضبط مجموعة القنوات على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم والتمتع بمحتواها المميز طوال اليوم يقدم تلك القنوات محتوى مسلي وممتع للجميع بما في ذلك الكبار والصغار مما يجعلها محطة مفضلة للمشاهدين في كل مكان تسعى إدارة القنوات باستمرار إلى التميز من خلال تحديث تردداتها وتحسين خدماتها ويمكن للمهتمين بمتابعة هذا الموضوع معنا لمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد

هناك العديد من الأقمار الصناعية التي يمكن من خلالها استقبال قناة MBC Bollywood TV وتختلف الترددات الخاصة بكل قمر صناعي للحصول على القناة فيما يلي أبرز الأقمار الصناعية والترددات الخاصة بها لقناة إم بي سي بوليوود:

تردد قناة ام بي سي بوليوود على نايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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تردد قناة ام بي سي بوليوود على عرب سات

تردد القناة: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

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خطوات تنزيل تردد قناة MBC Bollywood TV على الرسيفر

يمكنك استقبال هذه القناة من خلال مختلف الأقمار الصناعية ولتحقيق ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية: