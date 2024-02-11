الماتش النهاردة ببـلاش.. تردد قناة الجزائرية الارضية لمتابعة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار نهائي كأس افريقيا اليوم

يبحث عدد كبير من مشجعي كرة القدم على تردد قناة الجزائرية الارضية، وذلك حيث تبث القناة المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا، وتمتاز القناة بمتابعة كبيرة في الشرق الأوسط حيث تنقل أغلب اليطولات المحلية والقارية وآخرها أمم أفريقيا 2023 ولذلك تجذب القناة عشاق كرة القدم نظرا لما تقدمه من محتوي ترفيهي متميز، ونقدم اليكم خلال سطور المقال تردد قناة الجزائرية الأرضية على الأقمار الصناعية المختلفة وطريقة تثبيت القناة على الرسيفر.

تردد قناة الجزائرية الارضية 2024

تعتبر القناة من أبرز القنوات العربية التي تقدم محتوي رياضي مميز إلى جانب جودة الصوت والصورة دون انقطاع على مدار 24 ساعة بشكل مجاني. كما تعرض القناة بطولات محلية وعالمية بجودة عالية لذلك تجذب أنظار المشاهدين من كل مكان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولمتابعة مباريات بطولة كاس الامم الافريقية يمكن استقبال تردد الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بينما تردد القناة على القمر الصناعي الهوت بيرد ما يلي:

التردد: 12577.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحبح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجريا نهائي كأس أفريقيا

تقام المباراة النهائية بين صاحب الارض منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب نيجريا مساء اليوم الاحد 11 فبراير في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وأقيمت مباراة بين الفريقين خلال دور المجوعات فاز فيها المنتخب النيجيري بهدف نظيف وتتكرر المباراة ولكن في الدور النهائي ليعلن من هو بطل أفريقيا، واستطاعت قناة الجزائرية الأرضية الحصول على حقوق بث 17 مباراة من بطولة كأس الأمم منها فاينل البطولة، لذلك يمكن متابعته عبر القناة بكل سهولة وجودة عالية.

طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية