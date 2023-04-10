وفق طلب الوزيرة، يجب إجراء فحص طبي لتقديم طلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة. وأضافت أن الإعاقات التي تنطبق على المرحلة الثانية من خدمات المرافق التكاملية يُشار إليها، تحتوي على كل أنواع الحواجز المختلفة، التي تم إدراجها في القانون رقم 10 لحقوق ذوي الإعاقة للعام 2018، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بشرح الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة بسهولة، نقدم لكم بالخطوات كيفية تسجيل كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والمستندات المطلوبة للتسجيل، تابعونا.

كيفية تسجيل كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والمستندات المطلوبة للتسجيل

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي نهج عن كيفية تسجيل الفحص الطبي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة. يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية والحصول على موعد وعنوان لإجراء الفحص من خلال رابط إلكتروني.

ينبغي أن يحتوي الجهاز الذي يتم تسجيل البيانات من خلاله على نظام طباعة، بحيث يكون بالإمكان طباعة النموذج بعد الانتهاء من التسجيل، وإدخال المعلومات المطلوبة وإضافة الرقم القومي.

يتطلب الأمر انتظار قليلاً لمراجعة طلبك، ثم إضافة بقية البيانات، حيث ستقوم اللجنة الطبية بإجراء فحص طبي على جميع المُسجَّلين في الموقع.

عندما يتم الموافقة على نوع الإعاقة والتقارير المطلوبة تُعتمد، سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني ليتم فحصها من قِبَل وزارة التضامن الاجتماعي. بعد ذلك، يجب على المُسْجَّل إجراء التسجيل مرة أخرى على الموقع لأخذ موعد ومكان الفحص الوظيفي.

عندما يتم تقييم الشخص المعاق وتحديد نسبة إعاقته وقبول طلبه، سيتم إرسال بياناته لإصدار بطاقة المعاق وإرسالها إلى منازله.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يجب أن تكون بطاقة المعاق صالحة في الصورة. يجب توفر صورة شهادة الميلاد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة وتكون صورتها مصدقة. ثلاث صور شخصية مقاس 4 * 6، يشترط الحصول على لون زاهٍ وتاريخ حديث.

إذا كانت قوة الرؤية في العين الواحدة ضعيفة بسبب إعاقة بصرية، فسيتم تحديدها استنادًا إلى قوة الرؤية في العين الأخرى. إذا كانت قوة الرؤية جيدة في العين الأخرى، فلا يُعتبر شخصًا مُصابًا بإعاقة. ولكِن إذا كانت ضعيفة في العين المقابلة، فسوف يُصنَّف ضمن قائمة أشخاص ذوي الإعاقة.