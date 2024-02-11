مرتبات تصل إلي 13 الف جنيه لو سنك من أول 18 لحد 30 سنة .. وظائف شركة مصر للطيران للخريجين.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة المطلوبة

وظائف شركة مصر للطيران، أعلن قطاع الموارد البشرية في الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجته لشغل وظيفة “مضيف ، مضيفة” في شركة مصر للطيران، وفقًا للإعلان رقم 1 لعام 2024، سواء بخبرة سابقة أو بدونها من خلال التعاقد.

وظائف شركة مصر للطيران

قام قطاع الموارد البشرية في الشركة القابضة لمصر للطيران بتحديد متطلبات شغل الوظائف المعلن عنها للأفراد ذوي الخبرة، وتشمل ما يلي.

حاصل على شهادة ثانوية عامة لغات أو مؤهل عالٍ.

العمر يجب أن لا يقل عن 20 عامًا وألا يتجاوز 35 عامًا.

فتح باب التقديم للرجال والنساء.

الارتفاق بشروط طول متناسب مع الوزن.

اجتياز الاختبارات المطلوبة من قبل مصر للطيران.

حاصل على إجازة طيران سارية المفعول أو إجازة أجنبية معادلة لطائرات الشركة، وإذا كانت منتهية، يجب أن تكون منتهية في غضون 36 شهرًا من تاريخ الانتهاء.

شروط الالتحاق لوظائف مصر للطيران 2024

حصول على مؤهل عالٍ لغات أو مؤهل عال سابقًا مع حيازة شهادة ثانوية عامة لغات.

العمر المطلوب لا يقل عن 18 عامًا ولا يتجاوز 30 عامًا.

ضرورة أن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.

إجتياز الاختبارات المحددة للتأهل.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

قام قطاع الموارد البشرية في الشركة القابضة لمصر للطيران بطلب من المتقدمين جلب الوثائق التالية.

نسخة من المؤهل الدراسي.

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من إجازة الطيران إذا كانوا ذوي خبرة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

مواعيد تلقي طلبات وظائف مصر للطيران 2024

أكدت الشركة استقبال طلبات التوظيف المعلن عنها اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق 11 فبراير، وحتى نهاية يوم السبت، الموافق 24 فبراير، وهو فترة تمتد على مدى 14 يومًا متتاليًا.