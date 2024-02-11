سجل هتاخد 1000 جنيه قبل رمضان.. منحة العمالة الغير منتظمة لشهر مارس 2024 من هم الفئات المستهدفة

ملايين المصريين من الفئة البسيطة يبحثون ليلاً ونهار عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر مارس 2024 املاً في صرف مبلغ مناسب كي يستطيعون شراء مطالبهم لشهر رمضان الكريم، الأخبار عن منحة العمالة لن تتوقف لحظة واحدة، لأن الرجال والنساء يبحثون عنها ويريدون الوصول إلى مصدر موثوق به لكي تطمئن قلوبهم، في ظل هذا الغلاء وعدم القدرة على شراء السلع الأساسية التي تكفي أفراد الأسرة، تدهور الحالة المالية للملايين من الأسعار المرة الأولى فترة جائحة كورونا

حيث قامت وقتها الدولة بالإعلان عن صرف منحة العمالة بقيمة 500 جنيه لمدة ستة أشهر’ والأزمة الثانية الحرب الأوكرانية مع روسيا لكن طالت الأزمة وتعصرت ظروف المعيشة والجميع في حالة صدمة عما يحدث، تابعوا السطور التالية لمعرفة حقيقة صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر مارس 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة لشهر مارس 2024

نأسف كثيراً لما نخبركم به الآن من أخبار، حيث قامت وزارة القوى العاملة بنفي تلك الأخبار المتداولة عن صرف منحة جديدة بقيمة 1000 جنيه، وأن جميع الأخبار يتم نشرها من مصادر غير رسمية وهذا قد يدل على أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتبذل الوزارة الجهد الكبير لكي توفر فرصة العمل المناسبة للشباب وأصحاب العمالة الغير منتظمة للحصول على راتب شهري دائم وليس مجرد دعم أو منحة استثنائية لفترة مؤقتة، وأكدت الوزارة أيضاً بأن حالة فتح التسجيل مجدداً يتم إصدار بيان من مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة عبر الصفحة الرسمية.

الفئات المستهدفة للحصول على منحة العمالة

هناك عدة فئات يتم شمولهم ضمن فئات الاستحقاق من منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه وهم