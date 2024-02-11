هتتفرج ببلاش.. تردد قناة المغربية الرياضية 2024 وتابع نهائي كأس أمم أفريقيا نيجيريا وساحل العاج

تردد قناة المغربية الرياضية 2024، يهتم بالبحث عنها متابع بطولة كأس أمم أفريقيا لأنها ضمن القنوات التي تمكنت من الحصول على نقل البث المباشر، وتجهز القناة بدايةً من الآن لنقل مباراة النهائي التي يخوضها نيجيريا أمام نظيره ساحل العاج، قناة المغربية هي قناة أرضية تعمل على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ولديها إمكانيات كثيرة تستخدمها عند نقل المباريات والبطولات المهمة لعدم حدوث أي تشويش أو تقطيع

المغربية قناة ذات مكانة كبير تحظى بشهرة واسعة مما يزداد انتشارها على الساحة وفي شتى الدول بشكل ملحوظ جداً، يستمتع الملايين من الأشخاص بمتابعة القناة وهذا ما جعلها تتصدر البحث دائماً بين أهم القنوات الرياضية، خلال السطور التالية تجدون تردد قناة المغربية الرياضية 2024 ابقوا معنا.

تردد قناة المغربية الرياضية 2024

المغربية هي قناة عربية ذات شهرة ونجاح كبير، وتعتبر من أهم القنوات التي تنقل أقوى محتوى رياضي يعتمد عليها عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة كل جديد وحصري في عالم الرياضي، حيث يأتي ترددها على النحو التالي:.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: راسي.

تردد قناة المغربية الارضية على عرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

توقيت مباراة نيجيريا وساحل العاج نهائي كأس أمم أفريقيا

لقاء الجبابرة اليوم الأحد 11 فبراير 2024 بين نيجيريا وفريق ساحل العاج، حيث يشهد هذا اللقاء مواجهة نارية وقوية للغاية لتحقيق لقب الفوز والتتويج لهذا الموسم، اليوم مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي تنقلها شاشة قناة المغربية الأرضية الرياضية بجودة عالية hd ويعلق فيها محمد العدالي، كما يتم إذاعة البث المباشر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساءً حسب توقيت السعودية و الساعة 12 بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على ملعب الحسن تارا وسط حضور عدد كبير من الجماهير من مشجعي نيجيريا وساحل العاج.