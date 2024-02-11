” اللي يصعب عليك يفقرك “.. قرار حكومي بسحب عداد الكهرباء + الخصم من رصيد العداد” ابوكارت” في هذه الحالات..شوف نفسك بسرعة!!

يثير اهتمام العديد من مستخدمي عدادات الكهرباء المسبقة الدفع معرفة سبب خصم رصيد من العداد بشكل غير متوقع، وهذا الاهتمام دفع ببعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة إلى إصدار تحذيرات هامة للمواطنين لتجنب تلك المشكلة المحتملة في المستقبل ويعكس هذا التحذير الحاجة الملحة لفهم ماهية هذه المشكلة وكيفية تفاديها ، وتتجلى أهمية هذه التحذيرات في توجيه المواطنين بشأن الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على رصيده وتجنب الخصم الغير متوقع.

خصم الرصيد من عداد الكهرباء

من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء المسبق الدفع نجد:

تراكم الاستهلاك : قد يحدث تراكم في استهلاك الكهرباء يتم جدولته على أقساط شهرية، وعند التحويل إلى عداد الكارت الجديد، يتم خصم القسط الشهري من رصيد العداد.

الخصم الشهري للغلق : قد تقوم الجهات المسؤولة بخصم مبلغ محدد شهريًا في حالة عدم الاستهلاك، وهذا الخصم يتم تنفيذه تلقائياً نهاية كل شهر.

خصم رصيد العداد لخدمة العملاء: قد يتم خصم جزء من رصيد العداد كمقابل لخدمات العملاء المقدمة، وهذا الخصم يتفاوت من عميل لآخر بناءً على حجم استهلاكه الشهري للكهرباء.

سحب عداد الكهرباء في هذه الحالات

يتم سحب العداد في حالة حدوث إتلاف من قبل المواطن للأختام الموجودة على العداد، وأيضا عند القيام بتوصيل غير قانوني للخدمات أو أخذ وصلات خارج العدادات، وعند اتخاذ إجراء وتوصيل الكهرباء من مصدرها إلى وحدات أخرى هذه الوحدات يشترك فيها المستهلك ولم يتم توقيع عقد مع وزارة الكهرباء ، وعند سحب أو إحداث خلل بالعداد بشكل مقصود في العدادات ، وعند تقييد ومنع كافة الكشافين ومندوبي الشركة التابعين لوزارة الكهرباء من ممارسة واجباتهم وقراءة العداد بصورة متكررة.