نزلها كلـها pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين للبحث عن كشوفات المستفيدين للوجبة الاخيرة، ولقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفرصة أمام المواطنين للاستعلام عنهم عبر منصة مظلتي، وتقدم الحكومة العراقية ميزانية ضخمة لبرنامج الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة الاسر الفقيرة وعدد من الفئات داخل العراق وتوفير حياة كريمة لهم رغم الظروف الصعبة، ولذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة طريقة الاستعلام عن اسماء المقبولين والشروط المطلوبة للقبول، وهذا ما نقدمه عبر سطور هذا المقال فتابعوا معنا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي اقتراب الاعلان عن اسماء المقبولين في الوجبة بالوجبة الاخيرة، وذلك حيث تقوم الجهات المعنية التابعة للوزارة بمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين ومدي تطابقها مع الشروط المطلوبة، ثم يتم رفع كشوفات المستفدين على منصة مظلتي والتي يمكن الاستعلام عنها عبر اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية. تسجيل الدخول للموقع باستخدام رقم الهوية. تحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. ادخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. الضغط على زر استعلام، وتظهر امامك كشوفات PDF بها اسماء المشمولين قم بتحمليها والبحث عن الاسم المطلوب..

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

حتي تكون من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب توافر عدة شروط وذلك حتى تضمن الحكومة وصول الدعم الي الاشخاص المستحقة، وتتمثل فيما يلي: