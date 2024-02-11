انطلاق دراسية جديدة.. موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 للمدارس والجامعات وموعد امتحانات نهاية العام

يبحث الطلبة والطالبات بشكل كبير الآن عن موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 حسب الخريطة الدراسية الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام، بدأ الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2024، واستمر الفصل الدراسي الأول حتى نهاية ديسمبر وبدأت اختبارات الطلاب للفصل الدراسي الأول في مطلع شهر يناير الماضي على مستوى الجمهورية واستمرت الامتحانات حتى نهاية الشهر لجميع المراحل التعليمية والجامعات.

وبعد انتهاء الطلاب من الامتحانات والاطلاع على النتائج بدأت عمليات البحث تتزايد كل لحظة من أجل معرفة موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 من أجل الاستعداد للدراسة وإنهاء هذا العام وتحقيق أهدافهم، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بوضع خريطة زمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024 مثل باقي الدول المتقدمة، وهذا يجعل الطالب يدرك جيداً ما عليه وما هي الالتزامات التي يتوجب عليه، حيث تم تقسيم الفصل الدراسي بشكل جيد جداً، كما استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تعمل بخطة مختلفة لتحسين مستوى الطلاب والارتقاء بالتعليم، حيث يؤدي الطلاب اختبارات المهام الأدائية التي تجعل الطلب يتذكر المعلومات دائماً وعلة معرفة أكثر بنظام الامتحانات.

كشفت وزارة التربية والتعليم أن موعد عودة الطلاب للمدارس للفصل الدراسي الثاني تبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 10 من فبراير 2024 لمدارس الفترتين، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس والجامعات يوم الأحد الموافق 11 من فبراير وتستمر فترة الدراسة للترم الثاني حتى شهر مايو 2024.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

تبدأ امتحانات الطلاب لجميع المراحل التعليمية سنوات النقل والشهادة الإعدادية في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024 وتستمر الامتحانات لمدة أسبوعين، كما تعقد امتحانات الثانوية العامة في السبت الموافق 22 من يونيو وتستمر الامتحانات حتى نهاية شهر يوليو 2024، والجدير بالذكر أن استمارة الثانوية العامة يتم فتح التسجيل عليها الأيام القليلة القادمة بتصريحات رسمية من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.