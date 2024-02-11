مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس افريقيا 2024 | مباراة نيجيريا اليوم Nigeria vs Ivory Coast

يترقب محبو الساحرة المستديرة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الامم الافريقية 2023، حيث يتجدد اللقاء مرة أخرى بعدما التقي المنتخبان في المباراة الثانية بدور المجموعات من هذه النسخة والتي انتهت بفوز منتخب نيجريا بهدف نظيف، ويحلم صاحب الارض من تحقيق لقبه الثالث بعد سناريو تاريخي من صعود كأفضل الفرق التي حصلت على المركز الثالث الى النهائي، أما منتخب نيجيريا يتطلع الي الى لقبه الرابع بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر مرة حقق فيها اللقب نسخة 2013، ونقدم اليكم عبر موقعنا البديل موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

تنطلق المباراة النهائية لكأس الامم الافريقية مساء اليوم الاحد 11 فبراير على استاد الحسن واتارا بمدينة أبديجان بين الكوت ديفوار ونيجريا، وتقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

استطاع منتخب كوت ديفوار من العبور الى المباراة النهائية بعد التفوق بهدف نظيف على منتخب الكونغو الديموقراطية، ويتطلع أصحاب الارض من تحقيق اللقب ليكون الثالث في تاريخهم وذلك بعد تعثرات كثيرة خلال دور المجموعات واقالة المدرب قبل الادوار الاقصائية للوصول الي النهائي.

أما منتخب نيجريا والذي نجح في التفوق على منتخب جنوب افريقيا بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، ويعول الفريق على فيكتور أوسمين لاعب نابولي الايطالي والفائز بأفضل لاعب في القارة السمراء العام الماضي من تحقيق اللقب الرابع للمنتخب النيجيري.

تردد القنوات الناقلة لنهائي كأس الامم الافريقية

تمتلك قنوات بي ان سبورت حقوق البث المباشر لبطولة كأس الامم الافريقية ولذلك من المقرر ان تُذاع مباراة كوت ديفوار ونيجريا على قناة beIN Sports AFCON 1 HD بتعليق حفيظ دراجي.

وتوجد عدة قنوات مفتوحة يمكن متابعة المباراة من خلالها وهي قناة الجزائرية الرياضية الارضية والتي تمتلك أيضا حقوق بث النهائي الافريقي، ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت كما يلي: