وزارة العمل .. استعلم الآن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق ينتظرون موعد إعلان الوجبة الجديدة ويبحثون عليها باستمرار، والتي قد أعلنت عنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق منذ نهاية العام المنصرم على أنها بصدد الإعلان عن وجبة جديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية، هذا وقد كانت أخر وجبة أعلنتها الرعاية الاجتماعية هي الوجبة السادسة، هل سيكون الشمولين في الوجبة السادسة هم كذلك الذين تشملهم الوجبة السابعة أم لا، وكيف نستعلم عن أسماء الوجبة السابعة، هذا ما سنذكره من خلال الأسطر التالية

متى موعد الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية في العراق؟

لا شك أن الجميع ينتظر موعد إعلان الوجبة الجديدة في العراق، ولكي تعلن وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق عن الوجبة لابد من التأكد من أمرين، أحدهما مراجعو وزارة المالية في توفير مبالغ الدعم المطلوبة لديها دون التسبب في عجز ميزانية الدولة، والثاني مراجعة جميع أسماء المشمولين في الرعاية للتأكد من استحقاقهم للدعم ومطابقتهم للشروط التي وضعتها الوزارة للمشمولين في برنامَج الرعاية، وقد صرحت الوزارة قبل ذلك بأن أسماء الوجبة السادسة سيتم مراجعتها للتأكد من استحقاقها أيضا.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يمكن لجمي المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم واستحقاقهم لدعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

ومن ثم الدخول على برامج الحماية المدينة.

اضغط على برامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

قم بتحميل كشوفات أسماء الوجبة التي تريد الاستعلام عنها بصيغة pdf.

بعد تحميل الكشوفات يمكنك الاستعلام عن الأسماء التي تريد.