بعد قرارات الرئيس.. كم تبلغ قيمة زيادة معاشات شهر مارس بنسبة 15%؟

لأول مرة تم اتخاذ قرار استثنائي بتقديم زيادة المعاشات في شهر مارس بدلا من شهر يوليو وفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم تعديل هذا الموعد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر ضرورة تقديم هذه الزيادة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها المتقاعدون والمستفيدون من المعاشات وقد أشار القرار إلى عدم توازن القوة الشرائية مقابل الدخل حيث يستنفذ تأثير الزيادات المتتالية في المعاشات بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل سريع تلتزم التوجيهات الجديدة بتفاصيل مهمة تؤثر على فئات واسعة من المستفيدين لا تقتصر على المتقاعدين وحدهم بل تشمل فئات أخرى من المستحقين للمعاشات ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي بأخبار إيجابية للمستفيدين وأسرهم.

زيادة معاشات شهر مارس بنسبة 15%

في مارس 2024 يسمح لبعض الفئات بالحصول على زيادة في المعاش مرتين بدلاً من مرة واحدة وتنص القوانين على حالات محددة تسمح فيها بهذا الاستحقاق يسلط تقريرنا الضوء على تلك الفئات ويوضح كيفية الاستفادة من هذه الزيادة والشروط القانونية التي تتيحها.

يتيح القانون لبعض الفئات دمج أكثر من معاش في حالات محددة ويتم تحديد هذه الحالات وفقا للقانون في هذه الحالات يمكن للفرد الحصول على زيادة في المعاش مرتين حيث يكون المعاش الأول هو المعاش الأصلي الخاص بهم بينما يكون المعاش الثاني مستحقا عن شخص آخر مثل الوالدين أو الزوج أو الزوجة ومع ذلك ليس جميع المستحقين للمعاش عن الآخرين يحصلون على هذه الزيادة المزدوجة فهذا يتطلب وجود معاش أصلي بالإضافة إلى المعاش المستحق عن الآخرين للحصول على الزيادة المزدوجة في المعاش.

معاشات شهر مارس بنسبة 15%

تثير قضية جمع أكثر من معاش العديد من الاستفسارات حيث يحددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مما يمنحهم الحق في استلام زيادتين في مدفوعات المعاشات التي تصرف في شهر مارس وهذا بناءا على توجيهات رئاسية استثنائية وقد أدت هذه التوجيهات إلى فرحة كبيرة بين أصحاب المعاشات الذين كانوا ينتظرون هذا القرار الذي من شأنه تحسين ظروف دخولهم.

يسمح بجمع أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش حيث يتم استكمال المعاش بموجب القانون حتى تصل قيمته إلى هذا الحد الأدنى المنصوص عليه وبلغت قيمة الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه وفقا لأحدث تحديث وقرار تطبيقه اعتبارًا من يناير 2024.

يسمح للأرملة بجمع معاشها الخاص “معاش أصلي منتفعة” مع معاش زوجها وكذلك يسمح للأرمل بجمع معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعا أصليا وفقا للقانون بالإضافة إلى ذلك يسمح للأولاد بجمع المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي قيود بمعنى أنه في حالة وفاة الولدين يحق لهم استلام معاشين كما ينص القانون على حالة أخرى تسمح للمستحق بجمع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون أي حدود، وفقا لأحكام القانون.