اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | كشــفـ كشوفات اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية موقع وزارة والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq

يبحث قطاع كبير من المواطنين بالعراق عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، وذلك بعدما اقتربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من اعلان كشوفات المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وتضخ الحكومة العراقية ميزانية كبيرة شهريا لدعم المواطنين خاصة الفئات محدودة الدخل ومحاولة مساعدتهم في توفير كافة الاحتياجات الاساسية وتحسين وضع المعيشة، وتتيح الوزارة امكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، ويتساءل عدد كبير عن خطوات الاستعلام والوثائق المطلوبة للتقديم، كما نحاول توضيحه في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

توجد عدة خطوات يمكن اتباعها لمعرفة اذا كنت من المشمولين في الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية وفقا لما يلي:

التوجه الى رابط منصة مظلتي الالكترونية. تسجيل الدخول الى المنصة عبر اسم المستخدم وكلمة المرور. تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. ادخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. ثم الضغط على زر الاستعلام، يظهر لديك كشوفات تحمل أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة ثم بالبحث عن الاسم فيها.

الشروط المطلوبة للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

توجد عدة شروط لابد من توافرها في الشخص المتقدم للموافقة على حصوله للدعم حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يلزم ان يكون عراقي الجنسية ويقيم داخل اراضي العراق بصورة دائمة.

من الضروري تقديم جميع الاوراق والمستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

ينبغي عدم امتلاك اراضي او انشطة تجارية او اصول عقارية باهظة الثمن.

عدم وجود معاش حكومي او دخل ثابت او اذا كانت الاسرة بدون عائل.

عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة افراد.

العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

الوثائق والاوراق المطلوبة للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

يمكن أن تكون ضمن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة بشرط تقديم الوثائق التالية: