“تتصدر الترند من جديد”.. حقيقة عودة شيرين وحسام حبيب وأحدث أغانيها

خلال الساعات الأخيرة، احتل اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب صدارة التريند على مؤشر البحث «جوجل» وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار أخبار تشير إلى إمكانية عودتها إلى زوجها السابق، المطرب حسام حبيب، بعد مرور بضعة أشهر على انفصالهما، فما هي حقيقة عودة شيرين وحسام حبيب وأحدث أغاني شيرين الفترة الأخيرة.

حقيقة عودة شيرين وحسام حبيب

حتى اللحظة، لم تصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب أي تصريح يؤكد أو ينفي الأنباء المتداولة حول إعادة علاقتها بزوجها السابق، حسام حبيب، هذه الشائعات انتشرت بعد وقت قصير من إصدارها أحدث أغانيها، وهو عمل غنائي يأتي بعد فترة انقطاع طويلة لذا كثرت التوقعات حول علاقتهما.

علقت شيرين عبد الوهاب على هذه الأخبار بقولها: “الزواج والطلاق يقومان على الإشهار، وإذا قررنا العودة لبعضنا، سنعلن ذلك كما فعلنا عندما أعلنا طلاقنا سابقًا، الآن، نحن مركزون فقط على عملنا”.

يُذكر أن “شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب” تزوجا في إبريل 2018، وانفصلا لأول مرة في 2021، ثم جددا زواجهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يعلنا طلاقهما رسميًا في ديسمبر/كانون الأول 2023.

أغنية الدهب لـ شيرين عبدالوهاب

بعد فترة انقطاع طويلة، أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الدهب»، وهي من كتابة تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، كما تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها القادم في العاصمة اللبنانية بيروت، والمزمع إقامته في السابع عشر من فبراير المقبل.

وذلك بعد أن تم تأجيل الحفل، الذي كان من المفترض أن يقام في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، بسبب الأوضاع في غزة، الشركة المنظمة للحفل بدأت بالفعل في الترويج له عبر نشر البوستر الدعائي على منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة التذاكر للبيع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.