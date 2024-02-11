مسلسل المتوحش الحلقة 22 كاملة على فوكس التركية مترجمة على شاهد vip.. ظهور دينيز شقيق يامان على

مسلسل المتوحش الحلقة 22، أحداث قوية تجذب انتباه الجمهور المتابع بشكل كبير للغاية، جعل اسم مسلسل المتوحش يتصدر جميع محركات البحث المختلفة على جوجل وتك توك وفيس بوك وتويتر وانستجرام وغيرها الكثير، من أجل الوصول إلى مقاطع الفيديو الترويجي للحلقة القادمة 22، نال مسلسل قيامة عثمان إعجاب ملايين المتابعين من بداية الحلقة الأولى وحتى الحلقة 22، هناك قنوات جديدة بدأت بعرض المسلسل مؤخراً لكن مدة عرضه على هذه القنوات لا تتعدى 30 دقيقة وهذه ما يجعل تلك القنوات متأخرة في عرض الحلقات الجديدة، وهذا لأن المسلسل يعرض على القنوات الرسمية لمدة ساعتين، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة كافة التفاصيل حول مسلسل المتوحش الحلقة 22 وأهم الأحداث الجديدة والمسربة من الحلقة

مسلسل المتوحش الحلقة 22

أحداث جديدة يترقبها الجمهور المشاهد من شتى الدول على أحر من الجمر، حيث يشكل مسلسل المتوحش أهمية كبير واستطاع أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة، مما حقق صدى واسع بين مختلف المسلسلات التركية والعربية، انتهت الحلقة 21 من مسلسل المتوحش عندما ذهب يامان على البحث عن رويا في منزل وظل ينادي عليها ولم ترد، وتبدأ الحلقة الجديدة عندما يتفاجئ يامان بوجود غبار يخرج من الأسفل ويقوم مسرعاً لكي يطمئن عليها

ومن جهة أخرى يامن على يقين تام بأن سرحان له يد في مقتل جده أشرف، وعندما يعلم بخروجه من السجن يتوجه إلى الفندق لمقابلته، يطرق يامان الباب وعندما يفتح سرحان يقوم بصفعه على وجه بمنتهى القوى ويغلق وراءه الباب، قرر سرحان أن يذهب إلى المنزل ويعتقد أنهم يستقبلونه لكن يقوم الاز بطرده ويقول له لا نريدك في حياتنا أنك أخذت أمي مننا، وقبل نهاية الحلقة يظهر دينيز شقيق يامان من والده لكن يدور بينهم مشاجرة قوية ويقوم يامان بضربه بقوة ويرد عليه أنا دينيز ايدن سررت بلقائك أخي.

جميع القنوات الناقلة مسلسل المتوحش

يعرض مسلسل المتوحش حصرياً على قناة فوكس التركية مرة واحدة في الأسبوع، وهي القناة الأولى والرسمية التي تمتلك حقوق النقل الحصري للمسلسل بالحلقات الجديدة، يتم إذاعة المسلسل يوم الثلاثاء من كل أسبوع مترجم باللغة العربية في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعرض المسلسل على قناة mbc 1 من الأحد إلى الخميس في الساعة السادسة والنصف مساءً، كما تشاهدون جميع حلقات المسلسل الجديدة عبر منصة شاهد vip مدبلج باللغة العربية، كما يتم نقل المسلسل عبر موقع قصة عشق.