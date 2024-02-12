ياحظك لو كنت منهم.. صرف أكثر من 100 رغيف خبز بدون بطاقة تموين لهؤلاء فقـط + خبر من الوزارة قبل رمضان

أطلقت وزارة التموين كارت الخبز الجديد للمواطنين الراغبين في الحصول على العيش من الفرن البلدي وغير مقيدين على منظومة الدعم التمويني خاصة مع ارتفاع اسعار الخبز السياحي في الاسواق، ولهذا يلجأ الكثير من الناس للبحث عن بديل آخر بسعر مناسب ولهذا فإن كارت العيش الجديد يوفر لك ان تحصل على الخبز المدعم دون وجود بطاقة التموين، وأغلب المواطنين ليسوا على دراية بذلك ونوضح لكم عبر سطور هذا المقال خطوات استخراج هذا الكارت فتابعوا معنا.

كارت الخبز الجديد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على امكانية غير المقيدين في الدعم الحكومي من التموين او من ليس لديهم بطاقة الحصول على الخبز المدعم بالتكلفة الفعلية له والتي تعادل نحو 90 قرشا تقريبا، من خلال استخراج كارت العيش الجديد حيث يتم شحنه بقيمة معينة وتحصل بها على عدد معين من الأرغفة وبعد انتهاء الرصيد يمكن اعادة الشحن مرة أخرى، ويمكن صرف العيش باستخدام الكارت من أي فرن بلدي بجميع المحافظات في ظل ارتفاع اسعار الخبز السياحي، وجاءت قيمة رغيف الخبز باستخدام الكارت كما يلي:

صرف 25 رغيف وذلك عند شحن الكارت بقيمة 25 جنيه.

الحصول على 62 رغيف عيش عند شحن الكارت بقيمة 50 جنيها.

عند الشحن بقيمة 100 جنيه يوفر لك الكارت صرف 125 رغيف.

خطوات استخراج كارت الخبز الجديد

يستطبع المواطنون الحصول على كارت الخبز الجديد من البريد المصري في خطوات بسيطة كما يلي: