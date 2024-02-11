عاد لينتقم .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأحد 11 فبراير 2024 مع تحديث لسعره في البنوك المصرية ببداية التعاملات

من بعد سلسلة الانخفاضات التي سجلها الدولار الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية نجد أنه أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل عدد كبير جدا من الأشخاص الموجودين في مصر ما بين التجار وكبار المستثمرين لمعرفة أخبار الدولار في السوق السوداء، ونجد أن الدولار قد بدأ يتعافى تدريجياً في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 11 فبراير، وعلى الرغم من أنه مسبقا قد أعلن الهزيمة حيث قد خسر الكثير بتراجع يصل إلى 13 جنيها عن آخر قيمة زيادة له قد تخطى فيها حاجز 71 جنيها، إلا أنه ارتفع بعد ذلك وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم تحديث أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

بالحديث عن أسعار الدولار في السوق السوداء نجد أنها قد انخفضت إلى حد كبير داخل السوق الموازي وهذا بشكل ملحوظ وإليكم الأسعار لليوم على النحو التالي:

قيمة دولار أمريكي بلغ 61.80 جنيه مصري.

قيمة ٥ دولار أمريكي بلغ 309 جنيه مصري.

قيمة ١٠ دولار أمريكي بلغ 628 جنية مصري.

قيمة ٢٥ دولار أمريكي بلغ 1545 جنيه مصري.

قيمة ٥٠ دولار أمريكي بلغ 3090 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠ دولار أمريكي بلغ 6180 جنيه مصري

قيمة ٥٠٠ دولار أمريكي بلغ 30900 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 61800 جنيه مصري.

قيمة ٥٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 309000 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 618000 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

هنا قائمة تحديث أسعار الدولار اليوم 11 فبراير في التعاملات الصباحية للبنوك قد جاءت على النحو التالي :