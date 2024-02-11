نزل تردد قناة سطلان أفلام الجديد 2024 وعيش اللحظة في عالم الفن الجميل

يتداول العديد من المواطنين حول البحث في مواقع التواصل الإلكترونية عن معرفة التردد الجديد بقناة سطلانة، حيث تعد هذه القناة واحدة من افضل القنوات التي تبث العديد من الأفلام الزمن الجميل، من اهم خصائصها بانة يتاح للجميع تنزيل التردد علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا، كما تبث أفلامها علي مدار أل 24 ساعة خلال اليوم، تبث أفلامها من خلال صورة واضحة وجودة عالية مما يعمل علي جذب انتباه المشاهدين، علما بانة من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم التردد الجديد بقناة سطلانة عبر النايل سات في السطور التالية تابعونا.

التردد الجديد بقناة سطلانة عبر النايل سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النيل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سطلانة عبر النايل سات 2

معامل تصحيح خطأ القناة: 4/5.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

التردد الخاص بالقناة: 11034.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

جودة القناة: hd.

طريقة تنزيل قناة سطلانة الجديد 2024