تعج قناة طيور الجنة بالموسيقى والأغاني الإسلامية الموجهة للأطفال، وتحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. فقد أصبح مشاهدها أولوية لدى الكثير من الأسر في تربية أطفالهم بطريقة إسلامية صحيحة، لا ينتهي الموضوع بالدول العربية فقط، بل الآن يمكنك أيضًا مشاهدة قناة طيور الجنة باللغة التركية أو الإنجليزية بأقل جهد، تابع الخبر لتتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على نايل سات لمتابعة أروع أناشيد الأطفال وجميع التفاصيل المتعلقة بهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على نايل سات لمتابعة أروع أناشيد الأطفال

تقدم إدارة القناة ترددًا جديدًا للمتابعين، وذلك لتمكينهم من مشاهدة جميع الأغاني التي تفرح وتسعد النفوس. كذلك، توفّر القناة برامجًا ودروسًا تعليمية خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا. وإليكم تفصيل التردّد الجديد للقناة.

اسم القناة: ” Toyor Aljanah”.

معدل الترميز: “27500”.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: “11310”.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد ثاني للقناة

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد: “11315”.

معدل الترميز: ” 27500″.

القمر الصناعي: عرب سات.

أبرز برامج قناة طيور الجنة

تم إطلاق هذه القناة في عام 2008، وكان مقرها في الأردن، حيث يمتلك خالد المقداد الحصرية لهذه القناة. يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الضغط هنا، كما تشتمل أفضل أغاني هذه القناة التي تعود إلى ذاكرة وأطفال لفترة طويلة.

“إشاعات”.

“بابا جاب لي بالون”.

“ملينا”.

” ماجينا ماجينا”.

فيما يتعلق بأبطال هذه القناة، فهم من جعلوا شهرة قناة طيور الجنة تتزايد باستمرار.

تأسست القناة بفضل جهود خالد المقداد، الذي حصل على شهادة في الهندسة ويرزق بستة أبناء، ومتزوج من مروة حماد.

يحب جميع الأطفال براء العويد إلى درجة أنه يلقب بأمير الشام، وعلى الرغم من أنه سوري الأصل إلا أنه يعيش في دولة الكويت.

الابن الأول لمؤسس القناة هو الوليد مقداد الذي يتمتع بتفوّقه وموهبته، حيث اِخْتُرِع في عدّة كيليبات ناجحة.

وبعضهم الآخر الذين أسهموا في جعل قناة طيور الجنة تتألق بشكل مستمر.