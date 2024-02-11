هسة✅✅.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

أكدت وزارة التعليم العراقية إنها سوف تعلن عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بعد أن تنتهي المدارس من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالاختبارات، حيث ينتظر جميع طلاب هذه المرحلة لكي يتعرفون على المعدل الحاصلين عليه بعد الخضوع إلى هذه الاختبارات، وكذلك ينظر أولياء الأمور أيضًا للاطمئنان على أبنائهم، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة استخراج النتيجة، وغيرها من التفاصيل بشكل مفصل.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يريد عدد كبير من الطلاب بالدولة العراقية التعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 فهي من النتائج المنتظرة منذ أن تم الانتهاء تمامًا من اختبارات الترم الأول للعام الدراسي الجاري، حيث يسهل أن يتم استخراجها وفقًا للعدد من الخطوات، وتكون كما يلي:

في البداية عليك الولوج إلى الموقع الرسمي الذي يتبع وزارة التعليم العراقية بشكل مباشر من هذا الرابط. اختر من الأيقونات زر خدمات النتائج. يتم الضغط على زر نتائج الثالث المتوسط. اكتب البيانات التي تخص الطالب بشكل صحيح وكامل. يلزم أن يتم تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب. يتم الضغط على عرض النتيجة. قم بالضغط على زر تحميل النتائج. عند انهاء التحميل قم بالبحث عن النتيجة الخاصة بك من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس في خانة البحث.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

يكثر التساؤل خلال الفترة الحالية عن الموعد الذي يتم فيه إظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق، حيث تحدثت وزارة التعليم بالدولة عن تلك المواعيد قائلة ما يلي: