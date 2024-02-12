من هُنــا .. رابط منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
دولة الكويت تقدم الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا وتلك الخدمات مثل أن تقوم بمعرفة أسماء الأشخاص الذين تم شملهم في الرعاية الاجتماعية، وتلك الخدمة تعتبر إحدى الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتخص تحديدا بعض فئات الناس من الشعب الكويتي العريق، ولذلك سوف نعلمكم الرابط الخاص بمنصة مظلتي والذي من خلاله يمكنكم التسجيل في الرعاية الاجتماعية عن طريق تلك المنصة التي خصصتها الحكومة لذلك وخصصتها أيضا لمعرفة المشمولين في أي وجبة تقدمها الحكومة متعلقة بالرعاية.
رابط منصة مظلتي
تستطيع الآن معرفة أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك من خلال التسجيل على منصة مظلتي واتباع عظة خطوات حتى تتمكن من إتمام التسجيل وتلك الخطوات هي:
- في البداية من الواجب أن تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي منصة مظلتي وذلك من خلال الرابط الخاص بالمنصة من هنا.
- الضغط على الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.
- قم بالنقر على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.
- انقرعلى الوجبة الأخيرة.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر على الايقونة الخاصة بالاستعلام.
- انقر على رمز التحميل بعد أن تظهر القائمة الخاصة بأسماء المستفيدين.
شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية
توجد عدة شروط من اللازم توافرها في الشخص المتقدم للرعاية الاجتماعية حتى يتمكن من الحصول على الوجبة الأخيرة التي تقدمها الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال التقديم في منصة مظلتي وتلك الشروط تتمثل في:
- ألا يكون المتقدم لديه ممتلكات عالية الثمن.
- عمر الإناث يراوح بين 15 عام و55 عام.
- من الشروط المهمة أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
- أن يكون التقدم للرعاية عراقي وقانط بالعراق يشكل مستمر.
- من اللازم تقديم كافة الأوراق المطلوبة.
- الذكور يتراوح أعمارهم بين 18عام و60 عام.