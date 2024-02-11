الأولى في كردستان.. إليكم تردد قناة رووداو الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تبث قناة “رووداو” الجديدة على أقمار النايل سات والياه سات والهوت بيرد، وتعتبر قناة كردية متنوعة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك أهم الأخبار السياسية والاقتصادية في البلاد، وتناول قضايا المواطنين في كوردستان العراق، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة محتوى ترفيهياً وثقافياً وفنياً، وغيره من البرامج المختلفة التي تجذب متابعيها، حيث تعتبر واحدة من أكثر القنوات الفضائية شهرة في العراق، يعزى ذلك جزئياً إلى الجمهور الواسع الذي يتحدث اللغة الكردية والذين يتابعون القناة بانتظام، مما يدفع بالكثيرين إلى البحث المكثف عن تردد قناة رووداو عبر الإنترنت.

لمحة عن قناة روداوو

شبكة “رووداو” الإعلامية تعتبر قناة إعلامية كردية تمولها وتدعمها شركة “Rudaw”، حيث تسعى لنقل الأخبار والمعلومات عن كردستان والشرق الأوسط بطريقة محترفة ومهنية، يقع مقر “رووداو” في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ويضم المقر مجموعة من المراسلين في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، هذه الشبكة الواسعة من المراسلين يجعلها مصدراً موثوقاً للمعلومات للجمهور العالمي.

تنقل قناة “رووداو” الإعلامية الأخبار والمحتوى باللغتين الكردية والإنجليزية، مما أدى إلى جذب جمهور كبير للقناة من داخل كردستان وخارجها، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية، في مناطق كردستان العراق وتركيا وسوريا وإيران، ويذكر أنه هناك لهجتان رئيسيتان للكردية: السورانية والكرمانجية، وتستخدم “رووداو” كلا اللهجتين بالإضافة إلى الحروف الرومانية والعربية (الآرامية) في منتجاتها الإعلامية.

طريقة تثبيت تردد قناة Rudaw الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة رووداو الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

اضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ثم حدد الإعدادات من القائمة قم باختيار القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه (نايل سات) أدخل التردد الخاص بقناة رووداو “12686” في المكان المخصص له أدخل معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “7\8” حدد الاستقطاب “أفقي” انقر على كلمة “بحث”، ستظهر القناة باسم Rudaw في قائمة قنوات التلفاز

يذكر أنه يمكن تثبيت قناة رووداو على جميع الأجهزة باستخدام نفس الخطوات المذكورة.