طريقة تنزيل لعبة فري فاير Free Fire الجديد 2024 جميع أجهزة الأندرويد والايفون

تعد لعبة فري فاير من الألعاب القتالية حيث تهدف إلي البقاء علي قيد الحياة علي الجزيرة من اللاعبين، مما يسبب قتال كل الخصوم، تعد هذه اللعبة من اشهر اللعاب التي نالت إعجاب العديد من المتابعين حيث يبحثون دائما حول مواقع التواصل الإلكتروني عن معرفة كيفية تحميل هذه اللعبة علي أجهزة الاندرويد، الايفون أيضا، عبر هذا الموضوع سنوضح جميع التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.

كيفية تنزيل لعبة فري فاير علي الاندرويد

الخطوة الأولي: يرجي النقر علي أيقونة جوجل بلاي.

الخطوة الثانية: يجب الضغط علي زر البحث.

الخطوة الثالثة: قم بإدخال اسم اللعبة فري فاير لكي يتم البحث عنها.

الخطوة الرابعة: سوف يتم إظهار اللعبة أمامك عبر الشاشة، علي الفور اضغط علي زر التحميل، ثم انقر علي أيقونة التثبيت.

خطوات تنزيل لعبة فري فاير علي أجهزة الايفون