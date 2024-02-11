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صرف التموين بزيادة 100 جنيه…  اضافة 100 جنيه من اول مارس لبطاقات التموين

صرف التموين بزيادة 100 جنيه...  اضافة 100 جنيه من اول مارس لبطاقات التموين

يس عليمنذ 16 دقيقة
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يبحث الكثير عبر محركات البحث عن منحة الـ100 جنيه التي سيتم زيادتها عي بعض بطاقات التموين حيث انها تعتبر أداة للحصول على الدعم للأسر الفقيرة ومساعدتهم في ظل الظروف الصعبة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على إضافة 100 جنيه من اول مارس لبطاقات التموين.

إضافة 100 جنيه من اول مارس لبطاقات التموين

تعمل هذه المنحة على تقديم دعم الأسر المصرية المحتاجة غير أنها تعمل على مستوى المعيشة للفئات المحتاجة حيث أن الدعم وهو التي يتم صرفه عن من خلال  بطاقة التموين، ويمكن الاستفادة من هذه المنحة في حالة أن كانوا من ضمن الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب غلاء الأسعار.

التسجيل في منحة الـ100 جنيه على بطاقة التموين

يمكننا التسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين من خلال أن يتم اتباع الخطوات التالية:

  • التسجيل الموقع الرسمي المخصص للحكومة المصرية.
  • ثم يتم الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • تقديم البيانات الشخصية ومنها الرقم القومي ورقم بطاقة التموين ورقم الهاتف وكلمة المرور.
  • ثم يتم القيام بالنقر على زر تسجيل الدخول.
  • قم باختيار خدمات التموين من خلال النقر على القائمة الرئيسية.
  • انقر على زر إضافة الـ100 جنيه على بطاقة التموين.
  • يتم مراجعة الطلب التي تم تقديم من قبل الشخص ويتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض  ويوضح سبب رفض الطلب.
  • كما أنه بعد أن يتم الموافقة على المنحة سيتم نزولها على بطاقة التموين التي تم تسجيلها ويمكن صرفها من خلال المحلات المخصصة للصرف.
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يس عليمنذ 16 دقيقة
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