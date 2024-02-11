Pdf لينك اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي أصبحت هي حديث الساعة في دولة العراق، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل إطلاق الدفعة الجديدة التي تتمضن مئات من الأشخاص المتقدمين، فضلاً عن أن هذه المنحة المالية تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي، وتوفير حياة كريمة ملائمة لجميع المتقدمين.

استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كذلك يُرجى القيام بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

اختيار الدفعة والوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

بعدها يُرجى القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط بعدها على زر “استعلام”.

لتتمكن في النهاية من تنزيل جميع الكشوفات المعنية بالقبول.

وثائق التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض المستندات المعنية بالقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يأتي:-