كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024 للرجال والنساء ورابط الاستعلام لعموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024، التي تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للإعلان عنها في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراجعة طلبات التسجيل بالكامل، حيث يعتقد الكثير من الناس أن طالما فترة الانتظار تعدت الشهرين يتم وقف صرف مقررات الدفعة السابعة، لكن نود أن نخبركم بأن هذا الأمر غير صحيح ولا يمس الواقع بشي وأن الأخبار التي تقوم بنشرها بعض الصفحات على فيس بوك مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة بل مجرد شائعات.

تتحمل الدولة ضغوط واعباء كثيرة منذ عدة سنوات بسبب الحروب وفيروس كورونا مازالت تعالجها حتى الآن للقضاء على ظاهرة الفقرة تماماً وتوفير حياة مستقرة وكريمة للأسرة العراقية الفقيرة لتحسين ظروف معيشتهم ورفع العبء عنهم وهذا الأمر يحتاج لفترة من الوقت، ابقوا معنا للإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة 2024

لاستخراج الكشوفات بالاسماء حسب المحافظة التابع لك عليك اتباع ما يلي:.

التوجه بتسجيل الدخول على موقع منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية. اسم المحافظة. حدد رقم الدفعة. كتابة الاسم. وأخيراً النقر على كلمة استعلام.

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالدفعة السابعة بالعراق 2024

العد التنازلي بدأ على رفع جميع كشوفات الفئات المشمولين من دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، وهذا ما كشفت عنه بعض المصادر خلال الساعات القادمة، كما هناك عدة وسائل إعلامية أفادت بأن وزارة العمل تبدأ تجهيز كشوفات كاملة بأسماء المشمولين على أن يتم رفعها خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يحصل المستفيدون على المستحقات كاملة قبل نهاية شهر فبراير الجاري 2024 و يتم شمول 70 الف أسرة عراقية ضمن الفئات الأولى بالرعاية وحسب الشروط المتطابقة عليهم.