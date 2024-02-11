اقــرأ ملف نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول موقع ملازمنا mlazemna.com بالرقم الامتحاني كافة المدارس

يترقب الطلاب في انحاء العراق اعلان نتائج السادس الاعدادي للدور الاول 2024، حيث انهي الطلاب اختبارات الفصل الاول في يوم الاربعاء 31 يناير بجميع المحافظات وبعدها بدأت وزارة التربية العراقية مباشرة في عمليات تصحيح اجابات الطلاب، وأكدت الوزارة فور انتهاء مراجعة الدراجات ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي او موقع نتائجنا الالكتروني، وتسود حالة من القلق والتوتر بين اولياء الامور والطلاب بعد اقتراب ظهور النتيجة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي العراق.

نتائج السادس الاعدادي 2024

ادي طلاب الصف السادس الاعدادي بالعراق اختبارات الفصل الاول لمدة 10 ايام بدات يوم 21 يناير حتى 31 يناير، وبعد مرور قرابة الاسبوعين على نهاية الاختبارات زادت التساؤلات عن الموعد الرسمي لاعلان النتيجة، ولا يوجد حتى الان اعلان رسمي صادر من وزارة التربية حول موعد ظهور النتيجة ولكنها أكدت الطريقة التي سيتم من خلالها الاستعلام عنها اما على موقعها الرسمي او موقع نتائجنا.

وجاري حاليا العمل على تصحيح اوراق الاجابات للطلاب وبعدها رصد وتجميع الدرجات واعتمادها رسميا من وزير التربية العراقية واعلانها على المواقع الالكترونية، وشددت الوزارة على المصححين من تحري الدقة في مراجعة اجابات الطلاب ليحصل كل منهم على حقوقه كاملة، وتحاول مراكز الكنترول في توفير البيئة المناسبة للاسراع في ظهور النتيجة ومن المتوقع ظهورها رسميا خلال الايام المقبلة فور انتهاء التصحيح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي العراق 2024

لم تحدد الوزارة موعد رسمي للاعلان عن النتيجة ولكن حرصت على توضيح الطريقة المتبعة لاستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الاول، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: