اتحدد رسمي .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة

بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ان الرواتب والمعاشات سوف يتم إضافة زيادة إليها وذلك في ظل الجهود المتبعة من أجل الحماية الاجتماعية، وليس هذا فقط بل أن الزيادة سوف يتم تطبيقها مراعاة لارتفاع أسعار جميع المنتجات في جمهورية مصر العربية تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي جعل محركات البحث تهتم بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس خاصة لأنه يكون هلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، وكذلك هناك اهتمام بمعرفة جدول المرتبات بالزيادة الجديدة التي تم تقريرها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

وزارة المالية التابعة إلى الحكومة المصرية قامت بالإعلان أنه سوف يتم صرف مرتبات جميع الوظائف بمختلف القطاعات على مستوى جمهورية مصر العربية قبل عيد الفطر، ونظرًا إلى كثرة عمليات البحث على محركات الإنترنت المصري لمعرفة موعد الصرف بشكل محدد، صرحت الوزارة أنه سوف يتم بدأ عملية صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة من يوم الخميس الذي يوافق 21/ 3/ 2024 والذي يوافق 11 رمضان، وأن عملية الصرف تنتهي بنهاية ساعات يوم الأربعاء والذي يوافق 27/ 3 والذي يوافق في شهر رمضان 17.

قيمة رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

بعد القرار الرئاسي بزيادة قيمة الرواتب على مستوى الجمهورية، قيمة الزيادة تختلف على حسب درجة الوظيفة، وتتمثل جدول الرواتب في الآتي: