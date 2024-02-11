دلوقتي استقبل .. تردد قناة MBC مصر الجديد 2024 على النايل سات

مع اقتراب شهر رمضان الكريم من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها وذلك بسبب أنها تقدم محتوي متنوع بين برامج دينية ومسلسلات وأحداث فعاليات شهر رمضان الكريم في جمهورية مصر العربية هي قناة MBC مصر، فهي من أكثر القنوات المتميزة وليس خلال شهر رمضان الكريم ولكن على مدار السنة، ومن أجل تحسين جودة القناة وجعلها تغطي أكبر مساحة في الوطن العربي تم تغيير التردد الخاص بها وإضافة مزايا أكثر إلى القناة، خاصة لكون MBC مصر واحدة من القنوات الفضائية التابعة إلى مجموعة قنوات MBC السعودية.

تردد قناة MBC مصر الجديد

لمشاهدة المسلسلات الرمضانية الحصرية يمكن القيام بالبحث عن قناة ام بي سي مصر من خلال الترددات التالية، والتي تتمثل في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 2700

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11919.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: اتش دي.

التشفير: لا يوجد.

مزايا قناة MBC مصر

تمكن قناة ام بي سي من تحقيق قاعدة جماهيرية وجعلها الخيار الأول لدى الشعب المصري يرجع إلى مزاياها المتنوعة والذي يتمثل في الآتي: