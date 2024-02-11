“خبر زي السكر للعراقيين“ وزارة المالية تعلن عن زيادة راتب التقاعد ل100.000 دينار عراقي 2024
وزارة المالية وراتب التقاعد
أعلنت الجهات المسؤولة في العراق عن زيادة رواتب المتقاعدين والتي من المقرر إضافتها لرواتب شهر فبراير، ولكن يجب العلم أنه من أجل إضافة تلك الزيادة يجب توافر مجموعة من الشروط، وذلك ما يتساءل عنه عدد كبير من المواطنين وهو ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
زيادة راتب التقاعد في العراق 2024
وفقا لما صرحت عنه وزارة المالية العراقية أن جميع المتقاعدين حصلوا على زيادة في الرواتب بداية من الأشخاص الذين راتبهم 100 دينار وحتى الأشخاص الذين راتبهم مليون دينار، كما أكدت أن المتقاعدين الذين راتبهم أعلى من مليون دينار لن يحصلوا على زيادة، بالإضافة إلى أنها أوضحت أن الزيادة تصل حتى 100 ألف دينار بمعنى أن الشخص الذي كان راتبه 300 ألف دينار أصبح الآن راتبه 400 ألف دينار وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة والعيش حياة كريمة.
ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد؟
قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الراتب والزيادة الخاصة به:
- يجب أن يكون المتقدم قد عمل لفترة لا تقل عن 20 سنة داخل العراق.
- يشترط أن يكون حاملا للجنسية العراقية، كما يجب أن يكون يعيش داخل الأراضي العراقية بشكل دائم.
- يرجى أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي وذلك من أجل استقبال الراتب من خلاله.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم تعدى ال60 عام.
- تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- يجب أن يكون لدى المتقدم جميع الشروط التي تم تحديدها.