شاهد hd.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاخيرة عبر تردد قناه الفجر الجزائرية الجديد 2024

يبحث كثير من الأفراد عن تردد قناه الفجر الجزائرية الجديد فهي من القنوات التي تشتهر بأفضل محتوى في الوطن العربي، حيث إنها تعمل على بث عدد كبير من المسلسلات الحصرية المتنوعة، والتي يتنظرها الكثير من الأفراد في الدول العربية بشكل كامل، خاصة متابعي مسلسل طائر الرفراف، ومسلسل صلاح الدين وغيرها الكثير من المسلسلات الأخرى، إلا أن التحديث الأخير للأقمار الصناعية أدت إلى تغيير ترددها، ومن خلال مقالنا نتعرف عليه بشكل مفصل.

تردد قناه الفجر الجزائرية الجديد

يعد تردد قناه الفجر الجزائرية الجديد أحد الترددات التي ازداد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت بعض القنوات إلى تحديث ترددها، ولعل قناة الفجر إحدى تلك القنوات، ولكن يسهل عليك الآن إعادة تثبيتها على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال بيانات التردد الآتية:

1- تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

2- تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة الفجر الجزائرية

بعد التعرف على الترددات الخاصة بالقناة على بعض الأقمار الصناعية، نوضح لكم الآن أنها إحدي القنوات التي تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها الأفضل لدى المتابعين، ومنها كما يلي: