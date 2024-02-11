إليكم تردد قناة الحوش السوداني الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

العديد يبحث عن كيفية تثبيت قناة “الحوش السوداني” الجديدة على النايل سات، وهي قناة متخصصة في تقديم الأخبار السودانية على مدار الساعة، تهدف القناة إلى نقل الأحداث التي تجري في الأراضي السودانية ومشاكل وهموم الشعب السوداني إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وسوف نقدم لكم الآن كيفية استقبال التردد الجديد لقناة “الحوش السوداني”، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأساسية حول القناة.

لمحة عن قناة الحوش السوداني على نايل سات

قناة “الحوش” هي قناة فضائية سودانية تبث نشرة الأخبار على مدار الساعة، وتتميز بتغطية الأخبار السياسية والمشاكل والهموم التي يعاني منها الشعب السوداني لنقل صوته للمسؤولين والعالم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك البرامج الإخبارية والسياسية والاجتماعية، حيث تسلط الضوء على آراء المواطنين وتطلعاتهم.

يأتي اسم القناة من مدينة الحوش السودانية الموجودة في وسط السودان، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من السكان والقرى، تعد “الحوش” منبعاً للتوعية والبحث عن الحرية والحقوق، ومنبراً للشباب السوداني لعرض مطالبهم ونقل مشاكلهم وقضاياهم إلى العالم، تسعى إدارة القناة جاهدة للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين في الوطن العربي والعالم، بهدف إنشاء قاعدة جماهيرية كبيرة ونقل صوت الشعب السوداني إلى جميع أنحاء العالم.

طريقة تثبيت تردد قناة Hooosh TV الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة الحوش السوداني الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع سلسلة من التعليمات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي:

عليك الضغط على القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وبعددها حدد خيار الإعدادات اليدوية عليك الآن أن تدخل التردد الخاص بقناة الحوش السوداني “11636” أدخل معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “5\6” حدد الاستقطاب “رأسي” انقر على كلمة “بحث”، ستظهر القناة باسم Hooosh TV في قائمة قنوات التلفاز انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

يمكن تثبيت قناة الحوش السوداني على جميع الأجهزة باستخدام نفس الخطوات المذكورة.