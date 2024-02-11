ياتري سعرها هيبقي كام خلال شهر الخير ... أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية وكارفور فهرس

لم يتبقى الكثير على شهر رمضان الكريم ويهتم عدد كبير من المواطنين المصريين بالتعرف على أسعار ياميش رمضان والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة خلال العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار ياميش رمضان 2024 في مصر.

أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية وكارفور فهرس

ينقسم الياميش لانواع كثير من المكسرات والفواكه المجففة التي يفضل الكثير شرائها خلال شهر رمضان الكريم غير انه من ضمن العادات والتقاليد المصرية الأصيلة التي يوم بها كل عام وأنه يعتبر كنوع من التحلية بعد الافطار.

أسعار ياميش رمضان 2024

فقد وصل سعر التمر ما بين 40 جنيه مصري للنوع العادي و150 جنيه.

يتراوح سعر الزبيب ما بين 80 جنيه للنوع السوري و 250 جنيه للانواع الفاخرة.

أما عن سعر القراصيا بيصل ما بين 40 جنيه للنوع العادي و 120 جنيه.

التين المجفف تراوح سعر ه ما بين 60 جنيه و 150 جنيه.

ما هي أسعار المكسرات رمضان 2024

وصل سعر الكاجو ما بين 300 جنيها و 650 جنيها.

فقد ترواح سعر كيلو اللوز بين 250 جنيها و 550 جنيها.

أما عن سعر الفستق الحلبي ما بين 350 جنيها و 600 جنيها.

يصل سعر البندق ما بين 200 جنيها و 450 جنيها.

وسعر عين الجمل ما بين 220 جنيها و 400 جنيها.

أسعار الحلويات رمضان 2024