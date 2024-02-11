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ياتري سعرها هيبقي كام خلال شهر الخير … أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية وكارفور فهرس
ياتري سعرها هيبقي كام خلال شهر الخير ... أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية وكارفور فهرس
لم يتبقى الكثير على شهر رمضان الكريم ويهتم عدد كبير من المواطنين المصريين بالتعرف على أسعار ياميش رمضان والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة خلال العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار ياميش رمضان 2024 في مصر.
أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية وكارفور فهرس
ينقسم الياميش لانواع كثير من المكسرات والفواكه المجففة التي يفضل الكثير شرائها خلال شهر رمضان الكريم غير انه من ضمن العادات والتقاليد المصرية الأصيلة التي يوم بها كل عام وأنه يعتبر كنوع من التحلية بعد الافطار.
أسعار ياميش رمضان 2024
- فقد وصل سعر التمر ما بين 40 جنيه مصري للنوع العادي و150 جنيه.
- يتراوح سعر الزبيب ما بين 80 جنيه للنوع السوري و 250 جنيه للانواع الفاخرة.
- أما عن سعر القراصيا بيصل ما بين 40 جنيه للنوع العادي و 120 جنيه.
- التين المجفف تراوح سعر ه ما بين 60 جنيه و 150 جنيه.
ما هي أسعار المكسرات رمضان 2024
- وصل سعر الكاجو ما بين 300 جنيها و 650 جنيها.
- فقد ترواح سعر كيلو اللوز بين 250 جنيها و 550 جنيها.
- أما عن سعر الفستق الحلبي ما بين 350 جنيها و 600 جنيها.
- يصل سعر البندق ما بين 200 جنيها و 450 جنيها.
- وسعر عين الجمل ما بين 220 جنيها و 400 جنيها.
أسعار الحلويات رمضان 2024
- فقد يتوقع أن يصل السعر لقمر الدين ما بين 50 جنيها و 120 جنيها.
- أما عن سعر كيلو الخروب ما بين 25 جنيها و 50 جنيها.
- الكركديه تراوح ما بين 20 جنيها و 40 جنيها.
- فقد ارتفعت تكاليف الإنتاج عن العام الماضي مما ادى لزيادة أسعار السلع الغذائية وقد زاد أسعار الياميش خلال العام.